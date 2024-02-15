Singapur dolarından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile SGD → AUD çevirin

1.000 sgd
1.139,34 aud

1.00000 SGD = 1.13934 AUD

20:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115623.30.92851.533150.79380882.99577.19364.782
1 IDR0.000064007210.0000594280.00009813260.00005080930.00531230.000460440.000306081
1 EUR1.0770516827.111.651280.85494589.39057.747875.15045
1 AUD0.6522510190.30.60558910.51776154.13394.692033.11906

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Avustralya Doları
1 SGD1.13934 AUD
5 SGD5.69670 AUD
10 SGD11.39340 AUD
20 SGD22.78680 AUD
50 SGD56.96700 AUD
100 SGD113.93400 AUD
250 SGD284.83500 AUD
500 SGD569.67000 AUD
1000 SGD1139.34000 AUD
2000 SGD2278.68000 AUD
5000 SGD5696.70000 AUD
10000 SGD11393.40000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Singapur Doları
1 AUD0.87770 SGD
5 AUD4.38850 SGD
10 AUD8.77700 SGD
20 AUD17.55400 SGD
50 AUD43.88500 SGD
100 AUD87.77000 SGD
250 AUD219.42500 SGD
500 AUD438.85000 SGD
1000 AUD877.70000 SGD
2000 AUD1755.40000 SGD
5000 AUD4388.50000 SGD
10000 AUD8777.00000 SGD