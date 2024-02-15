Singapur dolarından İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile SGD → GBP çevirin

1.000 sgd
589,93 gbp

1.00000 SGD = 0.58993 GBP

20:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.07789.39891.450771.651460.94732518.362
1 GBP1.1696811.25975104.5681.696951.931691.1080721.4777
1 USD0.92850.793808183.00731.347051.533390.8796517.0492
1 INR0.01118580.009563110.012047110.01622810.01847290.01059730.205394

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / İngiliz Pound Sterlini
1 SGD0.58993 GBP
5 SGD2.94965 GBP
10 SGD5.89929 GBP
20 SGD11.79858 GBP
50 SGD29.49645 GBP
100 SGD58.99290 GBP
250 SGD147.48225 GBP
500 SGD294.96450 GBP
1000 SGD589.92900 GBP
2000 SGD1179.85800 GBP
5000 SGD2949.64500 GBP
10000 SGD5899.29000 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Singapur Doları
1 GBP1.69512 SGD
5 GBP8.47560 SGD
10 GBP16.95120 SGD
20 GBP33.90240 SGD
50 GBP84.75600 SGD
100 GBP169.51200 SGD
250 GBP423.78000 SGD
500 GBP847.56000 SGD
1000 GBP1695.12000 SGD
2000 GBP3390.24000 SGD
5000 GBP8475.60000 SGD
10000 GBP16951.20000 SGD