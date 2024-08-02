20 Singapur dolarından İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile SGD → GBP çevirin

20 sgd
11,77 gbp

1,000S$ SGD = 0,5886£ GBP

19:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → GBP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → GBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,58860,5906
Düşük0,57340,5734
Ortalama0,57750,5816
Değişim1.54%-0.33%
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1 SGD → GBP istatistikleri

SGD → GBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5886, en düşük 0,5734 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5775 oldu. SGD → GBP kurundaki değişiklik 1.54 değerindeydi.

SGD → GBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5906, en düşük 0,5734 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5816 oldu. SGD → GBP kurundaki değişiklik -0.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9171,5360,78183,7947,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.67511,6750,85291,4247,8224,901
1 AUD0,65110.550,30,59710,50954,5714,6692,925

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / İngiliz Pound Sterlini
1 SGD0,58862 GBP
5 SGD2,94310 GBP
10 SGD5,88619 GBP
20 SGD11,77238 GBP
50 SGD29,43095 GBP
100 SGD58,86190 GBP
250 SGD147,15475 GBP
500 SGD294,30950 GBP
1000 SGD588,61900 GBP
2000 SGD1.177,23800 GBP
5000 SGD2.943,09500 GBP
10000 SGD5.886,19000 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Singapur Doları
1 GBP1,69889 SGD
5 GBP8,49445 SGD
10 GBP16,98890 SGD
20 GBP33,97780 SGD
50 GBP84,94450 SGD
100 GBP169,88900 SGD
250 GBP424,72250 SGD
500 GBP849,44500 SGD
1000 GBP1.698,89000 SGD
2000 GBP3.397,78000 SGD
5000 GBP8.494,45000 SGD
10000 GBP16.988,90000 SGD