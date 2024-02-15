Singapur dolarından Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile SGD → MYR çevirin

1.000 sgd
3.553,80 myr

1.00000 SGD = 3.55380 MYR

20:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548751.07789.40181.450561.651330.94735518.3683
1 GBP1.1697611.25985104.581.696831.931691.1081821.4869
1 USD0.92850.793745183.011.346851.533270.8796517.0551
1 INR0.01118550.009562040.012046710.01622520.01847090.01059690.205458

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Malezya Ringiti
1 SGD3.55380 MYR
5 SGD17.76900 MYR
10 SGD35.53800 MYR
20 SGD71.07600 MYR
50 SGD177.69000 MYR
100 SGD355.38000 MYR
250 SGD888.45000 MYR
500 SGD1776.90000 MYR
1000 SGD3553.80000 MYR
2000 SGD7107.60000 MYR
5000 SGD17769.00000 MYR
10000 SGD35538.00000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Singapur Doları
1 MYR0.28139 SGD
5 MYR1.40694 SGD
10 MYR2.81389 SGD
20 MYR5.62778 SGD
50 MYR14.06945 SGD
100 MYR28.13890 SGD
250 MYR70.34725 SGD
500 MYR140.69450 SGD
1000 MYR281.38900 SGD
2000 MYR562.77800 SGD
5000 MYR1406.94500 SGD
10000 MYR2813.89000 SGD