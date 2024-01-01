Yeni İsrail şekelinden Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile ILS → MYR çevirin

1.000 ils
1.309,66 myr

1.00000 ILS = 1.30966 MYR

06:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853671.073189.08171.453251.652830.94935518.3353
1 GBP1.1714111.25705104.3521.702361.936161.1120921.4783
1 USD0.931850.795513183.01341.354251.540240.8846517.0863
1 INR0.01122570.009582950.012046310.01631360.01855410.01065670.205826

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Yeni İsrail şekelinden Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Malezya Ringiti
1 ILS1.30966 MYR
5 ILS6.54830 MYR
10 ILS13.09660 MYR
20 ILS26.19320 MYR
50 ILS65.48300 MYR
100 ILS130.96600 MYR
250 ILS327.41500 MYR
500 ILS654.83000 MYR
1000 ILS1309.66000 MYR
2000 ILS2619.32000 MYR
5000 ILS6548.30000 MYR
10000 ILS13096.60000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Yeni İsrail Şekeli
1 MYR0.76356 ILS
5 MYR3.81778 ILS
10 MYR7.63556 ILS
20 MYR15.27112 ILS
50 MYR38.17780 ILS
100 MYR76.35560 ILS
250 MYR190.88900 ILS
500 MYR381.77800 ILS
1000 MYR763.55600 ILS
2000 MYR1527.11200 ILS
5000 MYR3817.78000 ILS
10000 MYR7635.56000 ILS