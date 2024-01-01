Yeni İsrail şekelinden Rus rublesine

Reel döviz kuru ile ILS → RUB çevirin

1.000 ils
25.122,20 rub

1.00000 ILS = 25.12220 RUB

06:38 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536751.0730589.07591.453291.653010.94925518.334
1 GBP1.1714111.25695104.3421.702351.93631.1119621.4761
1 USD0.931950.795577183.01191.354351.540480.8846517.0859
1 INR0.01122640.009583890.012046510.01631510.01855730.01065690.205825

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Yeni İsrail şekelinden Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Rus Rublesi
1 ILS25.12220 RUB
5 ILS125.61100 RUB
10 ILS251.22200 RUB
20 ILS502.44400 RUB
50 ILS1256.11000 RUB
100 ILS2512.22000 RUB
250 ILS6280.55000 RUB
500 ILS12561.10000 RUB
1000 ILS25122.20000 RUB
2000 ILS50244.40000 RUB
5000 ILS125611.00000 RUB
10000 ILS251222.00000 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Yeni İsrail Şekeli
1 RUB0.03981 ILS
5 RUB0.19903 ILS
10 RUB0.39805 ILS
20 RUB0.79611 ILS
50 RUB1.99028 ILS
100 RUB3.98055 ILS
250 RUB9.95138 ILS
500 RUB19.90275 ILS
1000 RUB39.80550 ILS
2000 RUB79.61100 ILS
5000 RUB199.02750 ILS
10000 RUB398.05500 ILS