Yeni İsrail şekelinden Euroya

Reel döviz kuru ile ILS → EUR çevirin

1.000 ils
254,94 eur

1.00000 ILS = 0.25494 EUR

06:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853731.0729589.06671.453261.653620.9495618.3371
1 GBP1.1713311.25675104.3241.702211.936891.1122521.4784
1 USD0.9320.795703183.0111.354451.541190.8849517.0904
1 INR0.01122750.009585520.012046610.01631650.01856610.01066060.205881

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Yeni İsrail şekelinden Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Euro
1 ILS0.25494 EUR
5 ILS1.27472 EUR
10 ILS2.54944 EUR
20 ILS5.09888 EUR
50 ILS12.74720 EUR
100 ILS25.49440 EUR
250 ILS63.73600 EUR
500 ILS127.47200 EUR
1000 ILS254.94400 EUR
2000 ILS509.88800 EUR
5000 ILS1274.72000 EUR
10000 ILS2549.44000 EUR
Çevrim kurları Euro / Yeni İsrail Şekeli
1 EUR3.92244 ILS
5 EUR19.61220 ILS
10 EUR39.22440 ILS
20 EUR78.44880 ILS
50 EUR196.12200 ILS
100 EUR392.24400 ILS
250 EUR980.61000 ILS
500 EUR1961.22000 ILS
1000 EUR3922.44000 ILS
2000 EUR7844.88000 ILS
5000 EUR19612.20000 ILS
10000 EUR39224.40000 ILS