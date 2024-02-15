Türk lirasından Euroya

Reel döviz kuru ile TRY → EUR çevirin

1.000 try
30,12 eur

1.00000 TRY = 0.03012 EUR

23:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.927950.793399278.9783.01121.34623.6728530.8949
1 EUR1.0776510.854955300.63289.4571.450733.9580533.2939
1 GBP1.26041.169651351.614104.6271.696754.6292638.9399
1 PKR0.003584610.003326330.0028440310.2975630.004825610.01316580.110746

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

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TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Euro
1 TRY0.03012 EUR
5 TRY0.15060 EUR
10 TRY0.30121 EUR
20 TRY0.60242 EUR
50 TRY1.50605 EUR
100 TRY3.01210 EUR
250 TRY7.53025 EUR
500 TRY15.06050 EUR
1000 TRY30.12100 EUR
2000 TRY60.24200 EUR
5000 TRY150.60500 EUR
10000 TRY301.21000 EUR
Çevrim kurları Euro / Türk Lirası
1 EUR33.19940 TRY
5 EUR165.99700 TRY
10 EUR331.99400 TRY
20 EUR663.98800 TRY
50 EUR1659.97000 TRY
100 EUR3319.94000 TRY
250 EUR8299.85000 TRY
500 EUR16599.70000 TRY
1000 EUR33199.40000 TRY
2000 EUR66398.80000 TRY
5000 EUR165997.00000 TRY
10000 EUR331994.00000 TRY