Türk lirasından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile TRY → PKR çevirin

1.000 try
9.056,03 pkr

1.00000 TRY = 9.05603 PKR

23:28 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.9280.79343278.9783.00681.346153.6728530.8977
1 EUR1.0775510.85498300.60489.4441.450543.9576833.2938
1 GBP1.260351.169621351.6104.6181.696624.6290838.9419
1 PKR0.003584610.003326630.0028441410.2975470.004825430.01316580.110756

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Pakistan Rupisi
1 TRY9.05603 PKR
5 TRY45.28015 PKR
10 TRY90.56030 PKR
20 TRY181.12060 PKR
50 TRY452.80150 PKR
100 TRY905.60300 PKR
250 TRY2264.00750 PKR
500 TRY4528.01500 PKR
1000 TRY9056.03000 PKR
2000 TRY18112.06000 PKR
5000 TRY45280.15000 PKR
10000 TRY90560.30000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Türk Lirası
1 PKR0.11042 TRY
5 PKR0.55212 TRY
10 PKR1.10424 TRY
20 PKR2.20848 TRY
50 PKR5.52120 TRY
100 PKR11.04240 TRY
250 PKR27.60600 TRY
500 PKR55.21200 TRY
1000 PKR110.42400 TRY
2000 PKR220.84800 TRY
5000 PKR552.12000 TRY
10000 PKR1104.24000 TRY