Polonya zlotisinden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile PLN → PKR çevirin

1.000 pln
69.107,60 pkr

1.00000 PLN = 69.10760 PKR

17:55 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10.92930.79450283.01560.880551331.6810.548923.6051
1 EUR1.0760510.85495589.32890.947581432.9511.351525.401
1 GBP1.258651.169651104.4881.108341676.1213.277329.7103
1 INR0.01204590.01119460.0095705210.01060716.04130.1270710.284354

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Polonya zlotisinden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

PLN → USD

PLN → EUR

PLN → GBP

PLN → INR

PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Pakistan Rupisi
1 PLN69.10760 PKR
5 PLN345.53800 PKR
10 PLN691.07600 PKR
20 PLN1382.15200 PKR
50 PLN3455.38000 PKR
100 PLN6910.76000 PKR
250 PLN17276.90000 PKR
500 PLN34553.80000 PKR
1000 PLN69107.60000 PKR
2000 PLN138215.20000 PKR
5000 PLN345538.00000 PKR
10000 PLN691076.00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Polonya Zlotisi
1 PKR0.01447 PLN
5 PKR0.07235 PLN
10 PKR0.14470 PLN
20 PKR0.28940 PLN
50 PKR0.72351 PLN
100 PKR1.44702 PLN
250 PKR3.61755 PLN
500 PKR7.23510 PLN
1000 PKR14.47020 PLN
2000 PKR28.94040 PLN
5000 PKR72.35100 PLN
10000 PKR144.70200 PLN