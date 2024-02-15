Yeni İsrail şekelinden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile ILS → PKR çevirin

1.000 ils
76.527,60 pkr

1.00000 ILS = 76.52760 PKR

06:38 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536751.0730589.07591.453291.653010.94925518.334
1 GBP1.1714111.25695104.3421.702351.93631.1119621.4761
1 USD0.931950.795577183.01191.354351.540480.8846517.0859
1 INR0.01122640.009583890.012046510.01631510.01855730.01065690.205825

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni İsrail şekelinden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Pakistan Rupisi
1 ILS76.52760 PKR
5 ILS382.63800 PKR
10 ILS765.27600 PKR
20 ILS1530.55200 PKR
50 ILS3826.38000 PKR
100 ILS7652.76000 PKR
250 ILS19131.90000 PKR
500 ILS38263.80000 PKR
1000 ILS76527.60000 PKR
2000 ILS153055.20000 PKR
5000 ILS382638.00000 PKR
10000 ILS765276.00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Yeni İsrail Şekeli
1 PKR0.01307 ILS
5 PKR0.06534 ILS
10 PKR0.13067 ILS
20 PKR0.26134 ILS
50 PKR0.65336 ILS
100 PKR1.30672 ILS
250 PKR3.26680 ILS
500 PKR6.53360 ILS
1000 PKR13.06720 ILS
2000 PKR26.13440 ILS
5000 PKR65.33600 ILS
10000 PKR130.67200 ILS