10 bin Pakistan rupisinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile PKR → ILS çevirin

1,000₨ PKR = 0,01343₪ ILS

10:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → ILS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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ILS
1 PKR → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01370,0137
Düşük0,01340,0130
Ortalama0,01350,0134
Değişim0.32%1.50%
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1 PKR → ILS istatistikleri

PKR → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0137, en düşük 0,0134 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0135 oldu. PKR → ILS kurundaki değişiklik 0.32 değerindeydi.

PKR → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0137, en düşük 0,0130 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0134 oldu. PKR → ILS kurundaki değişiklik 1.50 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - ILS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94784,3970,7923,6731,4093,75434,541
1 EUR1,056189,090,8363,8771,4873,96236,461
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,5314,6361,7784,73843,599

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Yeni İsrail Şekeli
1 PKR0,01343 ILS
5 PKR0,06715 ILS
10 PKR0,13430 ILS
20 PKR0,26861 ILS
50 PKR0,67152 ILS
100 PKR1,34303 ILS
250 PKR3,35757 ILS
500 PKR6,71515 ILS
1000 PKR13,43030 ILS
2000 PKR26,86060 ILS
5000 PKR67,15150 ILS
10000 PKR134,30300 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Pakistan Rupisi
1 ILS74,45850 PKR
5 ILS372,29250 PKR
10 ILS744,58500 PKR
20 ILS1.489,17000 PKR
50 ILS3.722,92500 PKR
100 ILS7.445,85000 PKR
250 ILS18.614,62500 PKR
500 ILS37.229,25000 PKR
1000 ILS74.458,50000 PKR
2000 ILS148.917,00000 PKR
5000 ILS372.292,50000 PKR
10000 ILS744.585,00000 PKR