Yeni İsrail şekelinden Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile ILS → INR çevirin

1.000 ils
22.708 inr

1.00000 ILS = 22.70800 INR

06:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853661.07389.07481.453221.652930.9494518.3345
1 GBP1.1714311.25695104.3451.702351.93631.1122121.4776
1 USD0.931950.795577183.01471.354351.540480.8848517.0871
1 INR0.01122650.009583560.012046110.01631460.01855670.0106590.205832

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Yeni İsrail şekelinden Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Hindistan Rupisi
1 ILS22.70800 INR
5 ILS113.54000 INR
10 ILS227.08000 INR
20 ILS454.16000 INR
50 ILS1135.40000 INR
100 ILS2270.80000 INR
250 ILS5677.00000 INR
500 ILS11354.00000 INR
1000 ILS22708.00000 INR
2000 ILS45416.00000 INR
5000 ILS113540.00000 INR
10000 ILS227080.00000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Yeni İsrail Şekeli
1 INR0.04404 ILS
5 INR0.22019 ILS
10 INR0.44037 ILS
20 INR0.88075 ILS
50 INR2.20187 ILS
100 INR4.40374 ILS
250 INR11.00935 ILS
500 INR22.01870 ILS
1000 INR44.03740 ILS
2000 INR88.07480 ILS
5000 INR220.18700 ILS
10000 INR440.37400 ILS