Çin yuanından Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile CNY → INR çevirin

1.000 cny
11.552,50 inr

1,000 CNY = 11,55 INR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Çin yuanından Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çin yuanı RMB için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Hindistan Rupisi
1 CNY11,55250 INR
5 CNY57,76250 INR
10 CNY115,52500 INR
20 CNY231,05000 INR
50 CNY577,62500 INR
100 CNY1.155,25000 INR
250 CNY2.888,12500 INR
500 CNY5.776,25000 INR
1000 CNY11.552,50000 INR
2000 CNY23.105,00000 INR
5000 CNY57.762,50000 INR
10000 CNY115.525,00000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Çin Yuanı RMB
1 INR0,08656 CNY
5 INR0,43281 CNY
10 INR0,86562 CNY
20 INR1,73123 CNY
50 INR4,32808 CNY
100 INR8,65615 CNY
250 INR21,64038 CNY
500 INR43,28075 CNY
1000 INR86,56150 CNY
2000 INR173,12300 CNY
5000 INR432,80750 CNY
10000 INR865,61500 CNY