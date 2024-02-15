Türk lirasından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile TRY → AED çevirin

1.000 try
119,22 aed

1.00000 TRY = 0.11922 AED

23:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.928050.793493278.9783.00931.34623.6728530.8998
1 EUR1.0775510.85498300.60489.44671.45063.9576833.2961
1 GBP1.260251.169621351.572104.6121.696554.6287138.9415
1 PKR0.003584610.003326630.0028443710.2975560.004825610.01316580.110764

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 TRY0.11922 AED
5 TRY0.59611 AED
10 TRY1.19223 AED
20 TRY2.38446 AED
50 TRY5.96115 AED
100 TRY11.92230 AED
250 TRY29.80575 AED
500 TRY59.61150 AED
1000 TRY119.22300 AED
2000 TRY238.44600 AED
5000 TRY596.11500 AED
10000 TRY1192.23000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Türk Lirası
1 AED8.38766 TRY
5 AED41.93830 TRY
10 AED83.87660 TRY
20 AED167.75320 TRY
50 AED419.38300 TRY
100 AED838.76600 TRY
250 AED2096.91500 TRY
500 AED4193.83000 TRY
1000 AED8387.66000 TRY
2000 AED16775.32000 TRY
5000 AED41938.30000 TRY
10000 AED83876.60000 TRY