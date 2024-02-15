Singapur dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile SGD → AED çevirin

1.000 sgd
2.729,42 aed

1.00000 SGD = 2.72942 AED

20:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115623.30.92851.533150.79380883.00517.19364.782
1 IDR0.000064007210.00005943080.00009813260.00005080930.00531290.000460440.000306081
1 EUR1.07716826.311.651210.8549189.39657.747515.15021
1 AUD0.6522510190.30.60561710.51776154.14014.692033.11906

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 SGD2.72942 AED
5 SGD13.64710 AED
10 SGD27.29420 AED
20 SGD54.58840 AED
50 SGD136.47100 AED
100 SGD272.94200 AED
250 SGD682.35500 AED
500 SGD1364.71000 AED
1000 SGD2729.42000 AED
2000 SGD5458.84000 AED
5000 SGD13647.10000 AED
10000 SGD27294.20000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Singapur Doları
1 AED0.36638 SGD
5 AED1.83189 SGD
10 AED3.66378 SGD
20 AED7.32756 SGD
50 AED18.31890 SGD
100 AED36.63780 SGD
250 AED91.59450 SGD
500 AED183.18900 SGD
1000 AED366.37800 SGD
2000 AED732.75600 SGD
5000 AED1831.89000 SGD
10000 AED3663.78000 SGD