10 Singapur dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile SGD → AED çevirin

10 sgd
27,68 aed

1,000S$ SGD = 2,768د.إ AED

18:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → AED çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,76812,7681
Düşük2,71422,7028
Ortalama2,73252,7225
Değişim1.99%1.71%
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1 SGD → AED istatistikleri

SGD → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,7681, en düşük 2,7142 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,7325 oldu. SGD → AED kurundaki değişiklik 1.99 değerindeydi.

SGD → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,7681, en düşük 2,7028 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,7225 oldu. SGD → AED kurundaki değişiklik 1.71 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9171,5360,78183,7967,174,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.676,611,6750,85391,4347,8244,901
1 AUD0,65110.550,30,59710,50954,5724,6692,925

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 SGD2,76821 AED
5 SGD13,84105 AED
10 SGD27,68210 AED
20 SGD55,36420 AED
50 SGD138,41050 AED
100 SGD276,82100 AED
250 SGD692,05250 AED
500 SGD1.384,10500 AED
1000 SGD2.768,21000 AED
2000 SGD5.536,42000 AED
5000 SGD13.841,05000 AED
10000 SGD27.682,10000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Singapur Doları
1 AED0,36124 SGD
5 AED1,80622 SGD
10 AED3,61244 SGD
20 AED7,22488 SGD
50 AED18,06220 SGD
100 AED36,12440 SGD
250 AED90,31100 SGD
500 AED180,62200 SGD
1000 AED361,24400 SGD
2000 AED722,48800 SGD
5000 AED1.806,22000 SGD
10000 AED3.612,44000 SGD