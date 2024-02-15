Yeni İsrail şekelinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile ILS → AED çevirin

1.000 ils
1.004,65 aed

1.00000 ILS = 1.00465 AED

06:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536951.0729589.06521.453261.653750.94956518.3351
1 GBP1.1713811.25675104.3221.702211.937041.112321.476
1 USD0.932050.795703183.00961.354451.541310.88517.0885
1 INR0.01122770.009585680.012046810.01631680.01856780.01066140.205862

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Yeni İsrail şekelinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 ILS1.00465 AED
5 ILS5.02325 AED
10 ILS10.04650 AED
20 ILS20.09300 AED
50 ILS50.23250 AED
100 ILS100.46500 AED
250 ILS251.16250 AED
500 ILS502.32500 AED
1000 ILS1004.65000 AED
2000 ILS2009.30000 AED
5000 ILS5023.25000 AED
10000 ILS10046.50000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Yeni İsrail Şekeli
1 AED0.99537 ILS
5 AED4.97686 ILS
10 AED9.95371 ILS
20 AED19.90742 ILS
50 AED49.76855 ILS
100 AED99.53710 ILS
250 AED248.84275 ILS
500 AED497.68550 ILS
1000 AED995.37100 ILS
2000 AED1990.74200 ILS
5000 AED4976.85500 ILS
10000 AED9953.71000 ILS