10 Yeni İsrail şekelinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine
Reel döviz kuru ile ILS → AED çevirin
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni İsrail şekelinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
|1 ILS
|0.96388 AED
|5 ILS
|4.81939 AED
|10 ILS
|9.63878 AED
|20 ILS
|19.27756 AED
|50 ILS
|48.19390 AED
|100 ILS
|96.38780 AED
|250 ILS
|240.96950 AED
|500 ILS
|481.93900 AED
|1000 ILS
|963.87800 AED
|2000 ILS
|1927.75600 AED
|5000 ILS
|4819.39000 AED
|10000 ILS
|9638.78000 AED
|Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Yeni İsrail Şekeli
|1 AED
|1.03748 ILS
|5 AED
|5.18740 ILS
|10 AED
|10.37480 ILS
|20 AED
|20.74960 ILS
|50 AED
|51.87400 ILS
|100 AED
|103.74800 ILS
|250 AED
|259.37000 ILS
|500 AED
|518.74000 ILS
|1000 AED
|1037.48000 ILS
|2000 AED
|2074.96000 ILS
|5000 AED
|5187.40000 ILS
|10000 AED
|10374.80000 ILS