10 bin Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile AED → ILS çevirin

10.000 aed
10.210,60 ils

1,000 AED = 1,021 ILS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AED ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AED → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

BAE dirhemi için en iyi döviz çiftleri

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AED → CAD

AED → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Yeni İsrail Şekeli
1 AED1,02106 ILS
5 AED5,10530 ILS
10 AED10,21060 ILS
20 AED20,42120 ILS
50 AED51,05300 ILS
100 AED102,10600 ILS
250 AED255,26500 ILS
500 AED510,53000 ILS
1000 AED1.021,06000 ILS
2000 AED2.042,12000 ILS
5000 AED5.105,30000 ILS
10000 AED10.210,60000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 ILS0,97937 AED
5 ILS4,89686 AED
10 ILS9,79372 AED
20 ILS19,58744 AED
50 ILS48,96860 AED
100 ILS97,93720 AED
250 ILS244,84300 AED
500 ILS489,68600 AED
1000 ILS979,37200 AED
2000 ILS1.958,74400 AED
5000 ILS4.896,86000 AED
10000 ILS9.793,72000 AED