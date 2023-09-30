2000 Yeni İsrail şekelinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile ILS → AED çevirin

2000 ils
1927.76 aed

1.00000 ILS = 0.96388 AED

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

ILS → AED çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 AED
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni İsrail şekelinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 ILS0.96388 AED
5 ILS4.81939 AED
10 ILS9.63878 AED
20 ILS19.27756 AED
50 ILS48.19390 AED
100 ILS96.38780 AED
250 ILS240.96950 AED
500 ILS481.93900 AED
1000 ILS963.87800 AED
2000 ILS1927.75600 AED
5000 ILS4819.39000 AED
10000 ILS9638.78000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Yeni İsrail Şekeli
1 AED1.03748 ILS
5 AED5.18740 ILS
10 AED10.37480 ILS
20 AED20.74960 ILS
50 AED51.87400 ILS
100 AED103.74800 ILS
250 AED259.37000 ILS
500 AED518.74000 ILS
1000 AED1037.48000 ILS
2000 AED2074.96000 ILS
5000 AED5187.40000 ILS
10000 AED10374.80000 ILS