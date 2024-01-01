10 Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Yeni İsrail şekeline
Reel döviz kuru ile AED → ILS çevirin
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AED ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AED → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Yeni İsrail Şekeli
|1 AED
|1,02106 ILS
|5 AED
|5,10530 ILS
|10 AED
|10,21060 ILS
|20 AED
|20,42120 ILS
|50 AED
|51,05300 ILS
|100 AED
|102,10600 ILS
|250 AED
|255,26500 ILS
|500 AED
|510,53000 ILS
|1000 AED
|1.021,06000 ILS
|2000 AED
|2.042,12000 ILS
|5000 AED
|5.105,30000 ILS
|10000 AED
|10.210,60000 ILS
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
|1 ILS
|0,97937 AED
|5 ILS
|4,89686 AED
|10 ILS
|9,79372 AED
|20 ILS
|19,58744 AED
|50 ILS
|48,96860 AED
|100 ILS
|97,93720 AED
|250 ILS
|244,84300 AED
|500 ILS
|489,68600 AED
|1000 ILS
|979,37200 AED
|2000 ILS
|1.958,74400 AED
|5000 ILS
|4.896,86000 AED
|10000 ILS
|9.793,72000 AED