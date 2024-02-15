Singapur dolarından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile SGD → ILS çevirin

1.000 sgd
2.686,45 ils

1.00000 SGD = 2.68645 ILS

20:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854931.07789.39951.450561.651460.94739518.3652
1 GBP1.1696911.25975104.5691.696691.931691.1081621.4815
1 USD0.92850.793808183.00791.346851.533390.8796517.0522
1 INR0.01118570.009563050.01204710.01622560.01847280.01059720.205429

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

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SGD → AUD

SGD → GBP

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SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Yeni İsrail Şekeli
1 SGD2.68645 ILS
5 SGD13.43225 ILS
10 SGD26.86450 ILS
20 SGD53.72900 ILS
50 SGD134.32250 ILS
100 SGD268.64500 ILS
250 SGD671.61250 ILS
500 SGD1343.22500 ILS
1000 SGD2686.45000 ILS
2000 SGD5372.90000 ILS
5000 SGD13432.25000 ILS
10000 SGD26864.50000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Singapur Doları
1 ILS0.37224 SGD
5 ILS1.86119 SGD
10 ILS3.72239 SGD
20 ILS7.44478 SGD
50 ILS18.61195 SGD
100 ILS37.22390 SGD
250 ILS93.05975 SGD
500 ILS186.11950 SGD
1000 ILS372.23900 SGD
2000 ILS744.47800 SGD
5000 ILS1861.19500 SGD
10000 ILS3722.39000 SGD