Сингапурские доллары в новые израильские шекели

Сконвертируйте SGD в ILS по реальному обменному курсу

1000 sgd
2807.49 ils

1.00000 SGD = 2.80749 ILS

Среднерыночный курс в 7:6 UTC
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса SGD к ILS

1 мин. назад 1 SGD → 0 ILS
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.862551.0736589.06871.456511.676660.9577518.5194
1GBP1.1593511.2446103.2511.688421.943621.1103721.4681
1USD0.93140.803471182.95881.35661.561650.8920517.249
1INR0.01122730.009685180.012054210.01635270.01882440.01075290.207922

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сингапурских долларов в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SGD из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SGD в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сингапурский доллар

SGD в USD

SGD в IDR

SGD в EUR

SGD в AUD

SGD в GBP

SGD в INR

SGD в CNY

SGD в MYR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сингапурский доллар / Израильский новый шекель
1 SGD2.80749 ILS
5 SGD14.03745 ILS
10 SGD28.07490 ILS
20 SGD56.14980 ILS
50 SGD140.37450 ILS
100 SGD280.74900 ILS
250 SGD701.87250 ILS
500 SGD1403.74500 ILS
1000 SGD2807.49000 ILS
2000 SGD5614.98000 ILS
5000 SGD14037.45000 ILS
10000 SGD28074.90000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Сингапурский доллар
1 ILS0.35619 SGD
5 ILS1.78095 SGD
10 ILS3.56191 SGD
20 ILS7.12382 SGD
50 ILS17.80955 SGD
100 ILS35.61910 SGD
250 ILS89.04775 SGD
500 ILS178.09550 SGD
1000 ILS356.19100 SGD
2000 ILS712.38200 SGD
5000 ILS1780.95500 SGD
10000 ILS3561.91000 SGD