Норвежские кроны в новые израильские шекели

Сконвертируйте NOK в ILS по реальному обменному курсу

1 000 nok
356,64 ils

1.00000 NOK = 0.35664 ILS

Среднерыночный курс в 2:11 UTC
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса NOK к ILS

1 мин. назад 1 NOK → 0 ILS
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86111.075489.12271.458191.676250.95918.5372
1GBP1.1613111.2488103.4931.693311.946541.1136921.5262
1USD0.92990.800769182.8741.355951.558720.8917517.2375
1INR0.01122050.009662480.012066510.01636160.01880840.01076030.207996

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из норвежских крон в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NOK из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NOK в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for норвежская крона

NOK в USD

NOK в EUR

NOK в INR

NOK в GBP

NOK в SEK

NOK в KRW

NOK в PLN

NOK в DKK

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Норвежская крона / Израильский новый шекель
1 NOK0.35664 ILS
5 NOK1.78319 ILS
10 NOK3.56637 ILS
20 NOK7.13274 ILS
50 NOK17.83185 ILS
100 NOK35.66370 ILS
250 NOK89.15925 ILS
500 NOK178.31850 ILS
1000 NOK356.63700 ILS
2000 NOK713.27400 ILS
5000 NOK1783.18500 ILS
10000 NOK3566.37000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Норвежская крона
1 ILS2.80397 NOK
5 ILS14.01985 NOK
10 ILS28.03970 NOK
20 ILS56.07940 NOK
50 ILS140.19850 NOK
100 ILS280.39700 NOK
250 ILS700.99250 NOK
500 ILS1401.98500 NOK
1000 ILS2803.97000 NOK
2000 ILS5607.94000 NOK
5000 ILS14019.85000 NOK
10000 ILS28039.70000 NOK