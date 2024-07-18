Евро в новые израильские шекели

Сконвертируйте EUR в ILS по реальному обменному курсу

1 000 eur
3 973,77 ils

€1,000 EUR = ₪3,974 ILS

Среднерыночный курс в 13:32
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1 EUR в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,05064,0708
Низкий3,92303,9230
В среднем3,99564,0051
Изменить-0.53%-1.00%
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Соотношение 1 EUR к ILS

За последние 30 дней максимальный курс EUR к ILS составил 4,0506, а минимальный — 3,9230. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,9956. Изменение курса EUR к ILS в процентном соотношении составило -0.53.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к ILS составил 4,0708, а минимальный — 3,9230. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,0051. Изменение курса EUR к ILS в процентном соотношении составило -1.00.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6231,485156,5153,932
1 GBP1,29811,1481,776108,5381,928203,1495,104
1 CHF1,1310,87111,54794,5481,679176,9634,446
1 CAD0,7310,5630,646161,1081,085114,3742,874

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Как произвести расчет конвертации из евро в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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EUR в JPY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Израильский новый шекель
1 EUR3,97377 ILS
5 EUR19,86885 ILS
10 EUR39,73770 ILS
20 EUR79,47540 ILS
50 EUR198,68850 ILS
100 EUR397,37700 ILS
250 EUR993,44250 ILS
500 EUR1 986,88500 ILS
1000 EUR3 973,77000 ILS
2000 EUR7 947,54000 ILS
5000 EUR19 868,85000 ILS
10000 EUR39 737,70000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Евро
1 ILS0,25165 EUR
5 ILS1,25825 EUR
10 ILS2,51650 EUR
20 ILS5,03300 EUR
50 ILS12,58250 EUR
100 ILS25,16500 EUR
250 ILS62,91250 EUR
500 ILS125,82500 EUR
1000 ILS251,65000 EUR
2000 ILS503,30000 EUR
5000 ILS1 258,25000 EUR
10000 ILS2 516,50000 EUR