Японская иена в новые израильские шекели
Сконвертируйте JPY в ILS по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса JPY к ILS
1 JPY = 0,02587 ILS
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Сравните цены за перевод денег за границу
У банков и других компании, предоставляющих услуги по денежным переводам есть маленький грязный секрет. Они добавляют скрытые наценки к своим обменным курсам — взимая больше без вашего ведома. И если у них есть комиссия, они взимают ее с вас дважды.
Wise не скрывает дополнительные комиссии в обменном курсе. Мы предлагаем вам настоящий обменный курс, предоставленный Reuters. Сравните наш обменный курс и комиссии с теми, что предлагают Western Union, ICICI Bank, WorldRemit и другие провайдеры.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из японских йен в новые израильские шекели
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите JPY из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JPY в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Японская иена / Израильский новый шекель
|100 JPY
|2.58694 ILS
|1000 JPY
|25.86940 ILS
|1500 JPY
|38.80410 ILS
|2000 JPY
|51.73880 ILS
|3000 JPY
|77.60820 ILS
|5000 JPY
|129.34700 ILS
|5400 JPY
|139.69476 ILS
|10000 JPY
|258.69400 ILS
|15000 JPY
|388.04100 ILS
|20000 JPY
|517.38800 ILS
|25000 JPY
|646.73500 ILS
|30000 JPY
|776.08200 ILS
|Обменные курсы Израильский новый шекель / Японская иена
|1 ILS
|38.65570 JPY
|5 ILS
|193.27850 JPY
|10 ILS
|386.55700 JPY
|20 ILS
|773.11400 JPY
|50 ILS
|1932.78500 JPY
|100 ILS
|3865.57000 JPY
|250 ILS
|9663.92500 JPY
|500 ILS
|19327.85000 JPY
|1000 ILS
|38655.70000 JPY
|2000 ILS
|77311.40000 JPY
|5000 ILS
|193278.50000 JPY
|10000 ILS
|386557.00000 JPY