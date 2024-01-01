История обменного курса японская иена–новые израильские шекели

Обменный курс японские иены/новые израильские шекели сейчас составляет 0,025, отражая изменение в размере 0.107% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.363% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/новые израильские шекели колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,025, и минимумом, равным 0,024, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 3.228%.