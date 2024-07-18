Евро в сингапурские доллары

Сконвертируйте EUR в SGD по реальному обменному курсу

1 000 eur
1 463,97 sgd

€1,000 EUR = S$1,464 SGD

Среднерыночный курс в 14:46
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 EUR в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,46511,4676
Низкий1,44861,4486
В среднем1,45701,4581
Изменить0.88%0.88%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 EUR к SGD

За последние 30 дней максимальный курс EUR к SGD составил 1,4651, а минимальный — 1,4486. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,4570. Изменение курса EUR к SGD в процентном соотношении составило 0.88.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к SGD составил 1,4676, а минимальный — 1,4486. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,4581. Изменение курса EUR к SGD в процентном соотношении составило 0.88.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,3783,621,485156,5453,929
1 GBP1,29811,1481,778108,5481,928203,2115,1
1 CHF1,1310,87111,54994,5771,68177,0574,443
1 CAD0,730,5620,645161,0481,084114,2872,868

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из евро в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

EUR в USD

EUR в GBP

EUR в CHF

EUR в CAD

EUR в INR

EUR в AUD

EUR в JPY

EUR в PLN

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Сингапурский доллар
1 EUR1,46397 SGD
5 EUR7,31985 SGD
10 EUR14,63970 SGD
20 EUR29,27940 SGD
50 EUR73,19850 SGD
100 EUR146,39700 SGD
250 EUR365,99250 SGD
500 EUR731,98500 SGD
1000 EUR1 463,97000 SGD
2000 EUR2 927,94000 SGD
5000 EUR7 319,85000 SGD
10000 EUR14 639,70000 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Евро
1 SGD0,68307 EUR
5 SGD3,41537 EUR
10 SGD6,83074 EUR
20 SGD13,66148 EUR
50 SGD34,15370 EUR
100 SGD68,30740 EUR
250 SGD170,76850 EUR
500 SGD341,53700 EUR
1000 SGD683,07400 EUR
2000 SGD1 366,14800 EUR
5000 SGD3 415,37000 EUR
10000 SGD6 830,74000 EUR