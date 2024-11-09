Датские кроны в сингапурские доллары

Сконвертируйте DKK в SGD по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = S$0,1905 SGD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DKK к SGD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SGD
1 DKK в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,19270,1952
Низкий0,19050,1905
В среднем0,19150,1927
Изменение-0.47%-1.64%
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Соотношение 1 DKK к SGD

За последние 30 дней максимальный курс DKK к SGD составил 0,1927, а минимальный — 0,1905. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1915. Изменение курса DKK к SGD в процентном соотношении составило -0.47.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к SGD составил 0,1952, а минимальный — 0,1905. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1927. Изменение курса DKK к SGD в процентном соотношении составило -1.64.

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Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

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Как произвести расчет конвертации из датских крон в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

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DKK в USD

DKK в SEK

DKK в GBP

DKK в PKR

DKK в AUD

DKK в NOK

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Сингапурский доллар
1 DKK0,19049 SGD
5 DKK0,95245 SGD
10 DKK1,90489 SGD
20 DKK3,80978 SGD
50 DKK9,52445 SGD
100 DKK19,04890 SGD
250 DKK47,62225 SGD
500 DKK95,24450 SGD
1000 DKK190,48900 SGD
2000 DKK380,97800 SGD
5000 DKK952,44500 SGD
10000 DKK1 904,89000 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Датская крона
1 SGD5,24965 DKK
5 SGD26,24825 DKK
10 SGD52,49650 DKK
20 SGD104,99300 DKK
50 SGD262,48250 DKK
100 SGD524,96500 DKK
250 SGD1 312,41250 DKK
500 SGD2 624,82500 DKK
1000 SGD5 249,65000 DKK
2000 SGD10 499,30000 DKK
5000 SGD26 248,25000 DKK
10000 SGD52 496,50000 DKK