Евро в шведские кроны

Сконвертируйте EUR в SEK по реальному обменному курсу

1 000 eur
11 517,70 sek

€1,000 EUR = kr11,52 SEK

Среднерыночный курс в 14:46
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 EUR в SEKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий11,555211,7518
Низкий11,214511,2145
В среднем11,365111,4835
Изменить2.70%-1.04%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 EUR к SEK

За последние 30 дней максимальный курс EUR к SEK составил 11,5552, а минимальный — 11,2145. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11,3651. Изменение курса EUR к SEK в процентном соотношении составило 2.70.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к SEK составил 11,7518, а минимальный — 11,2145. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 11,4835. Изменение курса EUR к SEK в процентном соотношении составило -1.04.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,3783,621,485156,5453,929
1 GBP1,29811,1481,778108,5481,928203,2115,1
1 CHF1,1310,87111,54994,5771,68177,0574,443
1 CAD0,730,5620,645161,0481,084114,2872,868

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из евро в шведские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и SEK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в SEK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

EUR в USD

EUR в GBP

EUR в CHF

EUR в CAD

EUR в INR

EUR в AUD

EUR в JPY

EUR в PLN

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Шведская крона
1 EUR11,51770 SEK
5 EUR57,58850 SEK
10 EUR115,17700 SEK
20 EUR230,35400 SEK
50 EUR575,88500 SEK
100 EUR1 151,77000 SEK
250 EUR2 879,42500 SEK
500 EUR5 758,85000 SEK
1000 EUR11 517,70000 SEK
2000 EUR23 035,40000 SEK
5000 EUR57 588,50000 SEK
10000 EUR115 177,00000 SEK
Обменные курсы Шведская крона / Евро
1 SEK0,08682 EUR
5 SEK0,43412 EUR
10 SEK0,86823 EUR
20 SEK1,73647 EUR
50 SEK4,34117 EUR
100 SEK8,68233 EUR
250 SEK21,70583 EUR
500 SEK43,41165 EUR
1000 SEK86,82330 EUR
2000 SEK173,64660 EUR
5000 SEK434,11650 EUR
10000 SEK868,23300 EUR