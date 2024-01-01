Индийская рупия (INR)
Индийская рупия — это официальная валюта Индии. Код валюты — INR; символ — ₹. Символ валюты включает в себя 3 горизонтальные линии индийского флага. Иностранцам не разрешается привозить или увозить рупию из Индии, поэтому обмен валюты должен производиться в пределах страны.
Название валюты
Индийская рупия
Символ валюты
₹
Обменный курс для INR
|USD
|CAD
|EUR
|AED
|GBP
|AUD
|PKR
|SGD
|Из INR
|0.01196
|0.01636
|0.01095
|0.04392
|0.00921
|0.01776
|3.32421
|0.01604
|В INR
|83.62890
|61.12550
|91.34780
|22.76860
|108.54600
|56.31990
|0.30082
|62.34220
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