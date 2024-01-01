Индийская рупия (INR)

Индийская рупия — это официальная валюта Индии. Код валюты — INR; символ — ₹. Символ валюты включает в себя 3 горизонтальные линии индийского флага. Иностранцам не разрешается привозить или увозить рупию из Индии, поэтому обмен валюты должен производиться в пределах страны.

Название валюты

Индийская рупия

Обменный курс для INR

 USD CAD EUR AED GBP AUD PKR SGD
Из INR0.01196 0.01636 0.01095 0.04392 0.00921 0.01776 3.32421 0.01604
В INR83.62890 61.12550 91.34780 22.76860 108.54600 56.31990 0.30082 62.34220

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