Дирхам ОАЭ (AED)

Дирхам Объединенных Арабских Эмиратов — это официальная валюта Объединенных Арабских Эмиратов. Код валюты — AED; символ — د.إ. Неофициальное сокращение валюты включает ‘Dhs’ and ‘DH’. Дирхам чаще всего обменивается на индийскую рупию. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр и дирхам является необеспеченной валютой.

Название валюты

Дирхам ОАЭ

د.إ

Обменный курс для AED

 USD INR PKR EUR GBP PHP CAD MXN
Из AED0.27226 22.76810 75.68740 0.24914 0.20975 15.88400 0.37249 4.83904
В AED3.67300 0.04392 0.01321 4.01385 4.76755 0.06296 2.68465 0.20665

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Все обменные курсы для переводов из дирхамов ОАЭ