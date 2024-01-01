Дирхам ОАЭ (AED)
Дирхам Объединенных Арабских Эмиратов — это официальная валюта Объединенных Арабских Эмиратов. Код валюты — AED; символ — د.إ. Неофициальное сокращение валюты включает ‘Dhs’ and ‘DH’. Дирхам чаще всего обменивается на индийскую рупию. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр и дирхам является необеспеченной валютой.
Название валюты
Дирхам ОАЭ
Символ валюты
د.إ
Обменный курс для AED
|USD
|INR
|PKR
|EUR
|GBP
|PHP
|CAD
|MXN
|Из AED
|0.27226
|22.76810
|75.68740
|0.24914
|0.20975
|15.88400
|0.37249
|4.83904
|В AED
|3.67300
|0.04392
|0.01321
|4.01385
|4.76755
|0.06296
|2.68465
|0.20665
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