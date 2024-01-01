Дирхамы ОАЭ в британские фунты стерлингов
Сконвертируйте AED в GBP по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса AED к GBP
1 AED = 0,21073 GBP
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 AED в GBP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,2113
|0,2136
|Низкий
|0,2083
|0,2028
|В среднем
|0,2096
|0,2080
|Изменение
|1.09%
|-1.33%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 AED к GBP
За последние 30 дней максимальный курс AED к GBP составил 0,2113, а минимальный — 0,2083. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2096. Изменение курса AED к GBP в процентном соотношении составило 1.09.
За последние 90 дней максимальный курс AED к GBP составил 0,2136, а минимальный — 0,2028. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2080. Изменение курса AED к GBP в процентном соотношении составило -1.33.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в британские фунты стерлингов
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и GBP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в GBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Британский фунт стерлингов / Дирхам ОАЭ
|1 GBP
|4,74533 AED
|5 GBP
|23,72665 AED
|10 GBP
|47,45330 AED
|20 GBP
|94,90660 AED
|50 GBP
|237,26650 AED
|100 GBP
|474,53300 AED
|250 GBP
|1 186,33250 AED
|500 GBP
|2 372,66500 AED
|1000 GBP
|4 745,33000 AED
|2000 GBP
|9 490,66000 AED
|5000 GBP
|23 726,65000 AED
|10000 GBP
|47 453,30000 AED