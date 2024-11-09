Датские кроны в британские фунты стерлингов

Сконвертируйте DKK в GBP по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = £0,1113 GBP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DKK к GBP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GBP
1 DKK в GBPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,11310,1151
Низкий0,11130,1113
В среднем0,11190,1126
Изменение-0.84%-3.01%
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Соотношение 1 DKK к GBP

За последние 30 дней максимальный курс DKK к GBP составил 0,1131, а минимальный — 0,1113. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1119. Изменение курса DKK к GBP в процентном соотношении составило -0.84.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к GBP составил 0,1151, а минимальный — 0,1113. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1126. Изменение курса DKK к GBP в процентном соотношении составило -3.01.

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Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

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Как произвести расчет конвертации из датских крон в британские фунты стерлингов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и GBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в GBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

DKK в EUR

DKK в USD

DKK в SEK

DKK в GBP

DKK в PKR

DKK в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Британский фунт стерлингов
1 DKK0,11126 GBP
5 DKK0,55628 GBP
10 DKK1,11257 GBP
20 DKK2,22514 GBP
50 DKK5,56285 GBP
100 DKK11,12570 GBP
250 DKK27,81425 GBP
500 DKK55,62850 GBP
1000 DKK111,25700 GBP
2000 DKK222,51400 GBP
5000 DKK556,28500 GBP
10000 DKK1 112,57000 GBP
Обменные курсы Британский фунт стерлингов / Датская крона
1 GBP8,98819 DKK
5 GBP44,94095 DKK
10 GBP89,88190 DKK
20 GBP179,76380 DKK
50 GBP449,40950 DKK
100 GBP898,81900 DKK
250 GBP2 247,04750 DKK
500 GBP4 494,09500 DKK
1000 GBP8 988,19000 DKK
2000 GBP17 976,38000 DKK
5000 GBP44 940,95000 DKK
10000 GBP89 881,90000 DKK