Пакистанская рупия (PKR)
Пакистанская рупия — это официальная валюта Пакистана. Код валюты — PKR; символ — ‘Rs’ или روپیہ на урду. В Пакистане рупия также иногда пишется как ‘rupees’, ‘rupaya’, ‘rupaye’, или ‘rupiyah’. Современная рупия была введена в обращение после окончания эпохи британского господства в 1947. Рупия является необеспеченной валютой.
Название валюты
Пакистанская рупия
Символ валюты
₨
Обменный курс для PKR
|USD
|EUR
|INR
|GBP
|AED
|CAD
|SAR
|TRY
|Из PKR
|0.00360
|0.00329
|0.30084
|0.00277
|0.01321
|0.00492
|0.01349
|0.11895
|В PKR
|278.00000
|303.61800
|3.32401
|360.77500
|75.68740
|203.15000
|74.11550
|8.40717
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|Название
|пакистанская рупия (PKR)
|Символ
|₨
|Разменная единица
|Пайса
|Символ разменной единицы
|-
|Часто исп. банкноты
|10, 50, 100, 500, 1000 rupees
|Часто исп. монеты
|1, 2, 5 rupees
|Центральный банк
|Государственный банк Пакистана
|Где используется
|Пакистан
пакистанская рупия (PKR): таблица фактов
Пакистанская рупия является официальной валютой Пакистана. Валютный код — PKR, а символ — ₨. Наиболее широко используемым обменный курсом является курс пакистанской рупии к доллару США.
История валюты Пакистана переплетается с эволюцией денежных средств в Индии, что неудивитльно, учитывая общее прошлое двух стран до 1947 года. В 1825 году Британская Индия установила серебряный стандарт, ориентированный на рупии, который сохранил важную роль до конца 20-го века. Несмотря на то, что Индия была британской колонией, она не приняла фунт стерлингов. К 1866 году финансовые учреждения рухнули, что побудило британское правительство взять на себя контроль над бумажными деньгами, заменив президентские банки. Затем на продолжении около пяти десятилетий выпускалась серия банкнот "Портрет Виктории", посвященных королеве Виктории.
После обретения Пакистаном независимости в 1947 году в качестве временной валюты были распространены индийские рупии, отмеченные печатью Пакистана. В 1948 году была официально введена пакистанская рупия, сохранившая привязку к британскому фунту. В 1961 году последовал переход к десятичной денежной системе, а разменной монетой стала пайса (ранее разменной монетой была анна). В 1982 году валюта перешла на режим регулируемого плавающего курса.
Современная история
2008 послевыборный год оказался для рупии катастрофическим. Валюта столкнулась с резким обесцениванием на 23% в период с декабря 2007 года по август 2008 года, упав до исторического минимума Rs.79/20 по отношению к доллару США. Эта девальвация была в основном вызвана значительным дефицитом текущего счета и торгового баланса, возникшим в результате кредитной экспансии Пакистана, имевшей место с 2002 года. Боевые столкновения в провинции Хайбер-Пахтунхва и племенных районах привели к уменьшению прямых иностранных инвестиций, обнажив проблемы платежного баланса, что привело к резкому падению валютных резервов.
Снижение курса рупии продолжалось постепенно до начала 2018 года, после чего последовала быстрая девальвация. Ситуация ухудшилась в середине 2021 года, когда произошла почти 50% девальвация в период с мая 2021 года по май 2023 года. Это резкое обесценивание в значительной степени объясняется политической нестабильностью, разрушительными природными явлениями и надвигающимся долговым кризисом.