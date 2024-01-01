пакистанская рупия (PKR): таблица фактов

Пакистанская рупия является официальной валютой Пакистана. Валютный код — PKR, а символ — ₨. Наиболее широко используемым обменный курсом является курс пакистанской рупии к доллару США.

История валюты Пакистана переплетается с эволюцией денежных средств в Индии, что неудивитльно, учитывая общее прошлое двух стран до 1947 года. В 1825 году Британская Индия установила серебряный стандарт, ориентированный на рупии, который сохранил важную роль до конца 20-го века. Несмотря на то, что Индия была британской колонией, она не приняла фунт стерлингов. К 1866 году финансовые учреждения рухнули, что побудило британское правительство взять на себя контроль над бумажными деньгами, заменив президентские банки. Затем на продолжении около пяти десятилетий выпускалась серия банкнот "Портрет Виктории", посвященных королеве Виктории.

После обретения Пакистаном независимости в 1947 году в качестве временной валюты были распространены индийские рупии, отмеченные печатью Пакистана. В 1948 году была официально введена пакистанская рупия, сохранившая привязку к британскому фунту. В 1961 году последовал переход к десятичной денежной системе, а разменной монетой стала пайса (ранее разменной монетой была анна). В 1982 году валюта перешла на режим регулируемого плавающего курса.