巴基斯坦盧比（PKR）的實用資料

巴基斯坦盧比是巴基斯坦的官方貨幣，貨幣代號為PKR，貨幣符號則為₨。在流行的匯率中， PKR兌 USD的匯率最為常見。

鑑於1947年之前的共同歷史，巴基斯坦盧比的歷史背景與印度盧比的演變糾纏斡流。1825年，英屬印度建立了以盧比為中心的銀本位制度，其主導地位一直保持到20世紀後葉為止。儘管印度是英國殖民地，但並沒有採用英鎊。及至1866年，金融機構崩潰促使英國政府取代總統銀行接管紙幣的控制權。隨後，獻給維多利亞女王的維多利亞肖像系列鈔票持續發行了大約五十年。

1947年巴基斯坦獨立後，印有巴基斯坦圖章的印度盧比以臨時貨幣形式流通。1948年，巴基斯坦盧比正式推出，並保持與英鎊的聯繫。1961年，隨着十進制推出，巴基斯坦盧比的輔幣單位安挪（anna）被派沙（paise）取代。1982年，該貨幣改為採用受管理的浮動匯率制度。