巴基斯坦盧比 (PKR)

巴基斯坦盧比是巴基斯坦的貨幣。盧比的貨幣代碼是 PKR，在烏都語中寫為「Rs」或 روپیہ。在巴基斯坦，盧比有時也被稱為「rupaye」、「 rupaya」、「 rupaye」或 「rupiyah」。 現代巴基斯坦盧比在 1947 年英國拉吉解散後開始流通。這是一種法定貨幣。

貨幣名稱

巴基斯坦盧比

PKR 匯率

 USD EUR INR GBP AED CAD SAR TRY
從PKR0.00359 0.00336 0.29941 0.00287 0.01318 0.00491 0.01346 0.11649
至PKR278.60000 297.97700 3.33989 347.93000 75.85180 203.79600 74.28050 8.58411

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比較匯率
姓名巴基斯坦盧比 (PKR)
符號
輔幣單位派沙（Paisa）
輔幣符號-
常用鈔票10, 50, 100, 500, 1000 rupees
常用硬幣1, 2, 5 rupees
央行巴基斯坦國家銀行
使用者巴基斯坦

巴基斯坦盧比（PKR）的實用資料

巴基斯坦盧比是巴基斯坦的官方貨幣，貨幣代號為PKR，貨幣符號則為₨。在流行的匯率中， PKR兌 USD的匯率最為常見。

鑑於1947年之前的共同歷史，巴基斯坦盧比的歷史背景與印度盧比的演變糾纏斡流。1825年，英屬印度建立了以盧比為中心的銀本位制度，其主導地位一直保持到20世紀後葉為止。儘管印度是英國殖民地，但並沒有採用英鎊。及至1866年，金融機構崩潰促使英國政府取代總統銀行接管紙幣的控制權。隨後，獻給維多利亞女王的維多利亞肖像系列鈔票持續發行了大約五十年。

1947年巴基斯坦獨立後，印有巴基斯坦圖章的印度盧比以臨時貨幣形式流通。1948年，巴基斯坦盧比正式推出，並保持與英鎊的聯繫。1961年，隨着十進制推出，巴基斯坦盧比的輔幣單位安挪（anna）被派沙（paise）取代。1982年，該貨幣改為採用受管理的浮動匯率制度。

現代歷史

2008年大選無疑為盧比帶來災難；從2007年12月至2008年8月期間，盧比大幅貶值23%，兌美元匯率暴跌至79盧比兌1美元的歷史低位。這次貶值的成因，主要源自巴基斯坦自2002年起因信貸擴張所造成的巨額經常帳和貿易帳赤字；加上開伯爾-普什圖省和部落地區的武裝活動加劇，外國直接投資下降，這亦暴露了結構性國際收支問題，導致外匯儲備大幅暴跌。

盧比的衰退情況一直持續至2018年初，隨後則急速貶值，該情況更於2021年中進一步惡化。在2021年5月至2023年5月期間，盧比貶值近50%。這種急劇貶值情況主要因政治不穩、自然災害，以及迫在眉睫的債務危機所致。

巴基斯坦盧比兌各國貨幣匯率