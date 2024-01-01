巴基斯坦盧比 (PKR)
巴基斯坦盧比是巴基斯坦的貨幣。盧比的貨幣代碼是 PKR，在烏都語中寫為「Rs」或 روپیہ。在巴基斯坦，盧比有時也被稱為「rupaye」、「 rupaya」、「 rupaye」或 「rupiyah」。 現代巴基斯坦盧比在 1947 年英國拉吉解散後開始流通。這是一種法定貨幣。
貨幣名稱
巴基斯坦盧比
貨幣符號
₨
|姓名
|巴基斯坦盧比 (PKR)
|符號
|₨
|輔幣單位
|派沙（Paisa）
|輔幣符號
|-
|常用鈔票
|10, 50, 100, 500, 1000 rupees
|常用硬幣
|1, 2, 5 rupees
|央行
|巴基斯坦國家銀行
|使用者
|巴基斯坦
巴基斯坦盧比（PKR）的實用資料
巴基斯坦盧比是巴基斯坦的官方貨幣，貨幣代號為PKR，貨幣符號則為₨。在流行的匯率中， PKR兌 USD的匯率最為常見。
鑑於1947年之前的共同歷史，巴基斯坦盧比的歷史背景與印度盧比的演變糾纏斡流。1825年，英屬印度建立了以盧比為中心的銀本位制度，其主導地位一直保持到20世紀後葉為止。儘管印度是英國殖民地，但並沒有採用英鎊。及至1866年，金融機構崩潰促使英國政府取代總統銀行接管紙幣的控制權。隨後，獻給維多利亞女王的維多利亞肖像系列鈔票持續發行了大約五十年。
1947年巴基斯坦獨立後，印有巴基斯坦圖章的印度盧比以臨時貨幣形式流通。1948年，巴基斯坦盧比正式推出，並保持與英鎊的聯繫。1961年，隨着十進制推出，巴基斯坦盧比的輔幣單位安挪（anna）被派沙（paise）取代。1982年，該貨幣改為採用受管理的浮動匯率制度。
現代歷史
2008年大選無疑為盧比帶來災難；從2007年12月至2008年8月期間，盧比大幅貶值23%，兌美元匯率暴跌至79盧比兌1美元的歷史低位。這次貶值的成因，主要源自巴基斯坦自2002年起因信貸擴張所造成的巨額經常帳和貿易帳赤字；加上開伯爾-普什圖省和部落地區的武裝活動加劇，外國直接投資下降，這亦暴露了結構性國際收支問題，導致外匯儲備大幅暴跌。
盧比的衰退情況一直持續至2018年初，隨後則急速貶值，該情況更於2021年中進一步惡化。在2021年5月至2023年5月期間，盧比貶值近50%。這種急劇貶值情況主要因政治不穩、自然災害，以及迫在眉睫的債務危機所致。