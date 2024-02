pakistanische Rupie (PKR) – die Fakten-Tabelle

Die pakistanische Rupie ist die offizielle Währung Pakistans, mit PKR als Währungscode und ₨ als Währungssymbol. Unter den gängigen Wechselkursen ist der PKR-zu-USD-Kurs der am häufigsten genutzte.

Der historische Kontext der pakistanischen Währung ist mit der Währungsentwicklung Indiens verflochten, da sie bis 1947 eine gemeinsame Vergangenheit hatten. Im Jahr 1825 führte Britisch-Indien einen Silberstandard ein, in dessen Mittelpunkt die Rupie stand, die bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ihre Bedeutung behielt. Obwohl Indien eine britische Kolonie war, hat es das Pfund Sterling nicht übernommen. 1866 brachen die Finanzinstitute zusammen, was die britische Regierung veranlasste, die Kontrolle über das Papiergeld zu übernehmen und die Präsidentschaftsbanken zu ersetzen. In der Folge wurde die Ausgabe von Victoria-Porträt-Noten, die Königin Victoria gewidmet waren, etwa fünf Jahrzehnte lang fortgesetzt.

Nach der Unabhängigkeit Pakistans im Jahr 1947 zirkulierten indische Rupien, die mit einem pakistanischen Stempel versehen waren, als provisorische Währung. Im Jahr 1948 wurde die pakistanische Rupie formell eingeführt, wobei die Bindung an das britische Pfund beibehalten wurde. Im Jahr 1961 erfolgte eine Dezimalisierung, bei der die Untereinheiten des Annas durch Paise ersetzt wurden. Im Jahr 1982 wurde die Währung in ein System des kontrollierten Floatens überführt.