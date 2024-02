Kanadischer Dollar

Beaufsichtigt durch die Bank of Canada

Die Stabilität und der Wert des kanadischen Dollars werden von der Bank of Canada überwacht. Die Anfänge der Währung in Kanada reichen bis in die frühen 1660er Jahre zurück, als französische Siedler in die Region kamen und Münzen einführten. Die erste Ausgabe von Banknoten – die sich schnell als primäres Transaktionsmittel durchsetzten – erfolgte 1821 durch die Montreal Bank.

Im Jahr 1841, als die Provinz Kanada unter britischer Herrschaft stand, wurde eine Währung eingeführt, die als Kanadisches Pfund bekannt wurde. Bis 1858 ersetzte der Kanadische Dollar das Pfund und glich seinen Wert an den des US-Dollars an. Während dieser Übergangsphase wurden sowohl US-Dollars als auch britische Gold-Sovereigns innerhalb der kanadischen Grenzen als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptiert.

Nach der kanadischen Konföderation leitete die Regierung die Dezimalisierung der Währung ein und gab einen neuen Satz von Münzen in Kanada (offiziell "Dominion of Canada") heraus. Die Gründung der Bank of Canada im Jahr 1934 markierte den Beginn der kanadischen Dollar-Banknoten, die ein Jahr später eingeführt wurden. Die erste Ein-Dollar-Münze (die "Loonie-Münze") kam 1987 in Umlauf, gefolgt von der Einführung der Zwei-Dollar-Münze, die gemeinhin als "Toonie" bezeichnet wird, im Jahr 1996. Eine bedeutende Entwicklung fand 2011 statt, als die kanadische Zentralbank eine neue Serie von Banknoten auf den Markt brachte, die auf Polymermaterial gedruckt sind.