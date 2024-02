Wie viel am Ende bei einem Umtausch zwischen zwei Währungen herauskommt, wird über den Wechselkurs zwischen den beiden Währungen entschieden. Hier ein Beispiel anhand eines Umtauschs von US-Dollar zu Euro: wenn der Wechselkurs 1 USD zu 2 EUR betragen würde, kannst du 1 USD zu 2 EUR und 2 EUR zu 1 USD tauschen. Entscheidend dabei ist, wie viel die eine Währung in der anderen Währung wert ist – weitere Informationen zum Wechselkurs findest du in unserem Währungsrechner