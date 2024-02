Der Renminbi auf den globalen Währungsmärkten

In der Zeit der kontrollierten Wirtschaft war der chinesische Yuan Renminbi an unrealistische Wechselkurse gekoppelt, was zu strengen Währungsvorschriften führte. Als sich die chinesische Wirtschaft 1978 zu öffnen begann, wurde der Yuan Renminbi hauptsächlich im Inland verwendet, was Ausländer dazu veranlasste, auf Tauschzertifikate zurückzugreifen. Das hatte einen florierenden Schwarzmarkt zur Folge.

Von 1997 bis 2005 legte die chinesische Regierung den Wechselkurs des Yuan Renminbi zum US-Dollar auf einen ungefähren Wert von 8,3 CNY für 1 USD fest. Im Jahr 2005 wurde ein flexiblerer Wechselkursmechanismus eingeführt, bei dem der RMB auf 8,1 Renminbi pro US-Dollar angepasst wurde. Im Jahr 2009 startete China ein Pilotprogramm, das es bestimmten Unternehmen in Regionen wie Guangdong und Shanghai erlaubte, mit Partnern in Hongkong, Macau und ausgewählten Ländern Handel zu treiben. Dieses Programm wurde inzwischen landesweit und international ausgeweitet. Darüber hinaus hat China direkte Währungshandelsabkommen mit Australien, Japan, Thailand, Russland und Vietnam geschlossen, wodurch die Notwendigkeit einer Umrechnung in den US-Dollar umgangen wird. Gegenwärtig unterliegt der Wert des Renminbi einem kontrollierten Floating, das durch einen Korb ausländischer Währungen bestimmt wird.