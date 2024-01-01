人民幣在環球交易中的地位

在計劃經濟時期，人民幣與不切實際的匯率掛鉤，導至嚴格的貨幣監管。儘管中國經濟於1978年開始對外開放，人民幣主要仍在國內使用，這驅使外國人依靠兌換券，並催生出蓬勃的貨幣黑市。

1997年至2005年，中國政府將人民幣兌美元匯率固定在1美元兌8.3元人民幣左右。2005年，隨著更靈活的匯率機制推出，人民幣兌美元匯率上調至8.1元人民幣。2009年，中國推出試點計劃，允許廣東和上海等地區的某些企業與香港、澳門和部分國家的企業進行貿易；該計劃現已擴展至全國及海外。此外，中國也與澳洲、日本、泰國、俄羅斯和越南建立了直接貨幣貿易協定，繞過兌換美元的需要。目前，人民幣幣值實行受監管的浮動匯率機制，並由一籃子貨幣決定。