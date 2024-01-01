人民幣 (CNY)
人民幣是中國大陸的官方貨幣。在技術而言，元是人民幣的基本單位，但有時也可以同時被稱為人民幣。
貨幣名稱
人民幣
貨幣符號
¥
|姓名
|人民幣 (CNY)
|符號
|¥
|輔幣單位
|角（即1/10元）
|輔幣符號
|角
|常用鈔票
|¥1, ¥5, ¥10, ¥20, ¥100
|常用硬幣
|¥1, ¥5, 10, 50 Jiao
|央行
|中國人民銀行（PBOC）
|使用者
|中國
人民幣（CNY）的實用資料
中國的官方貨幣是人民幣，其常用縮寫為RMB。 人民幣對美元匯率最廣為使用。人民幣的貨幣代碼是CNY，其符號則以¥顯示。
中國貨幣的起源
中國貨幣的歷史可以追溯至3000多年前，起源於古代帝制中國。1914年，中華民國確立銀元為官方貨幣，並於1930年代引進銅幣、分幣和鎳幣作為輔幣。然而，白銀升值卻導中國被迫放棄銀本位制度。因此，一種名為法幣的新貨幣便於1935年誕生。
金圓與人民幣的來臨
1948年，金圓取代法幣，並創出1元金圓兌300萬元法幣的兌換率。同時，共產黨於所控制的中國大陸地區引入人民幣以穩定人心。隨後，人民幣於1955年獲重新計算價值，並以1新元兌10,000舊元的匯率重新發行。
人民幣在環球交易中的地位
在計劃經濟時期，人民幣與不切實際的匯率掛鉤，導至嚴格的貨幣監管。儘管中國經濟於1978年開始對外開放，人民幣主要仍在國內使用，這驅使外國人依靠兌換券，並催生出蓬勃的貨幣黑市。
1997年至2005年，中國政府將人民幣兌美元匯率固定在1美元兌8.3元人民幣左右。2005年，隨著更靈活的匯率機制推出，人民幣兌美元匯率上調至8.1元人民幣。2009年，中國推出試點計劃，允許廣東和上海等地區的某些企業與香港、澳門和部分國家的企業進行貿易；該計劃現已擴展至全國及海外。此外，中國也與澳洲、日本、泰國、俄羅斯和越南建立了直接貨幣貿易協定，繞過兌換美元的需要。目前，人民幣幣值實行受監管的浮動匯率機制，並由一籃子貨幣決定。