加元 (CAD)

加元是加拿大的官方貨幣。它是世界上第五種最常見的儲備貨幣。加元的代碼為CAD，符號是$。該貨幣由加拿大銀行發行，並由渥太華的加拿大銀行紙幣公司印刷。加元是一種法定貨幣。

貨幣名稱

加元

C$

CAD 匯率

 USD INR EUR GBP PKR AUD CNY PHP
從CAD0.73145 61.00870 0.68376 0.58560 203.78200 1.11971 5.30041 42.22400
至CAD1.36715 0.01639 1.46251 1.70764 0.00491 0.89309 0.18866 0.02368

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比較匯率
姓名加元 (CAD)
符號C$
輔幣單位仙（即1/100元）
輔幣符號¢
常用鈔票$5, $10, $20, $50, $100
常用硬幣1¢, 5¢, 10¢, 25¢, $1, $2
央行加拿大銀行
使用者加拿大

加元（CAD）的實用資料

加拿大元（CAD）是外匯市場中第五活躍的交易貨幣，其暱稱包括「Loonie」、「Buck」、「Huard」和「Piastre」（法語）。加拿大元深受大型機構和個人青睞，在多家中央銀行中擁有儲備貨幣的地位，被視加拿大龐大出口原料的商品貨幣。

文化象徵意義

加拿大鈔票上印有該國的多個重要標誌和圖像，描繪了加拿大的自然美景、歷史人物和固有傳統。每款鈔票各自講述獨特故事，反映出加拿大的多元文化和自然景觀。

受加拿大銀行監管

加拿大元的穩定性和價值受加拿大銀行監管。加拿大元的起源可追溯到1660年代初，當時法國殖民者抵達，並在該地區引入硬幣。1821年，滿地可銀行首次發行紙幣，並迅速成為主要交易方式。

1841年，英國統治者在加拿大省發行名為「加拿大磅」的貨幣。然而在1858年，與美元相等的加拿大元取代了加拿大磅。在此過渡期間，美元和英國皇家金幣均屬加拿大境內的法定貨幣。

加拿大聯邦化後，政府啟動貨幣十進制計劃，並在加拿大領土發行全新硬幣。1934年，加拿大銀行成立標誌着紙幣的誕生，並於一年後正式推出紙幣。值得留意的是，首枚一加元硬幣於1987年正式流入市場，而俗稱「Toonie」的二加元硬幣則緊隨其後於1996年推出。2011年，加拿大中央銀行更推出了一系列新穎的聚合物料紙幣，標誌着印刷技術的重大突破。

未來走勢

加拿大元的走勢與加拿大的經濟增長及可持續發展願景一致。作為一種彈性貨幣，加拿大元靈活適應變化不斷的金融環境，預示着加拿大對未來經濟增長的追求。

加元兌各國貨幣匯率