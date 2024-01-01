加元 (CAD)
加元是加拿大的官方貨幣。它是世界上第五種最常見的儲備貨幣。加元的代碼為CAD，符號是$。該貨幣由加拿大銀行發行，並由渥太華的加拿大銀行紙幣公司印刷。加元是一種法定貨幣。
貨幣名稱
加元
貨幣符號
C$
|姓名
|加元 (CAD)
|符號
|C$
|輔幣單位
|仙（即1/100元）
|輔幣符號
|¢
|常用鈔票
|$5, $10, $20, $50, $100
|常用硬幣
|1¢, 5¢, 10¢, 25¢, $1, $2
|央行
|加拿大銀行
|使用者
|加拿大
加元（CAD）的實用資料加拿大元（CAD）是外匯市場中第五活躍的交易貨幣，其暱稱包括「Loonie」、「Buck」、「Huard」和「Piastre」（法語）。加拿大元深受大型機構和個人青睞，在多家中央銀行中擁有儲備貨幣的地位，被視加拿大龐大出口原料的商品貨幣。
文化象徵意義加拿大鈔票上印有該國的多個重要標誌和圖像，描繪了加拿大的自然美景、歷史人物和固有傳統。每款鈔票各自講述獨特故事，反映出加拿大的多元文化和自然景觀。
受加拿大銀行監管
加拿大元的穩定性和價值受加拿大銀行監管。加拿大元的起源可追溯到1660年代初，當時法國殖民者抵達，並在該地區引入硬幣。1821年，滿地可銀行首次發行紙幣，並迅速成為主要交易方式。
1841年，英國統治者在加拿大省發行名為「加拿大磅」的貨幣。然而在1858年，與美元相等的加拿大元取代了加拿大磅。在此過渡期間，美元和英國皇家金幣均屬加拿大境內的法定貨幣。
加拿大聯邦化後，政府啟動貨幣十進制計劃，並在加拿大領土發行全新硬幣。1934年，加拿大銀行成立標誌着紙幣的誕生，並於一年後正式推出紙幣。值得留意的是，首枚一加元硬幣於1987年正式流入市場，而俗稱「Toonie」的二加元硬幣則緊隨其後於1996年推出。2011年，加拿大中央銀行更推出了一系列新穎的聚合物料紙幣，標誌着印刷技術的重大突破。