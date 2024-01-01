受加拿大銀行監管

加拿大元的穩定性和價值受加拿大銀行監管。加拿大元的起源可追溯到1660年代初，當時法國殖民者抵達，並在該地區引入硬幣。1821年，滿地可銀行首次發行紙幣，並迅速成為主要交易方式。

1841年，英國統治者在加拿大省發行名為「加拿大磅」的貨幣。然而在1858年，與美元相等的加拿大元取代了加拿大磅。在此過渡期間，美元和英國皇家金幣均屬加拿大境內的法定貨幣。

加拿大聯邦化後，政府啟動貨幣十進制計劃，並在加拿大領土發行全新硬幣。1934年，加拿大銀行成立標誌着紙幣的誕生，並於一年後正式推出紙幣。值得留意的是，首枚一加元硬幣於1987年正式流入市場，而俗稱「Toonie」的二加元硬幣則緊隨其後於1996年推出。2011年，加拿大中央銀行更推出了一系列新穎的聚合物料紙幣，標誌着印刷技術的重大突破。