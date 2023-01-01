دولار كندي (CAD)
إن الدولار الكندي هو العملة الرسمية لكندا. وهو خامس عملة احتياطية شائعة في العالم. الرمز الخاص بالدولار الكندي هو CAD والرمز هو $. وتصدر العملة عن مصرف كندا وتطبعها شركة المصرف الكندي للأوراق النقدية في أوتاوا. الدولار الكندي هو عملة ورقية.
اسم العملة
دولار كندي
رمز العملة
C$
سعر الصرف CAD
|USD
|INR
|EUR
|GBP
|PKR
|AUD
|CNY
|PHP
|من CAD
|0.74220
|61.54670
|0.69700
|0.60209
|217.83500
|1.15275
|5.40906
|42.09930
|إلى CAD
|1.34735
|0.01625
|1.43473
|1.66088
|0.00459
|0.86749
|0.18488
|0.02375
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.