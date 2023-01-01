دولار كندي (CAD)

إن الدولار الكندي هو العملة الرسمية لكندا. وهو خامس عملة احتياطية شائعة في العالم. الرمز الخاص بالدولار الكندي هو CAD والرمز هو $. وتصدر العملة عن مصرف كندا وتطبعها شركة المصرف الكندي للأوراق النقدية في أوتاوا. الدولار الكندي هو عملة ورقية.