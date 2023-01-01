دولار كندي (CAD)

إن الدولار الكندي هو العملة الرسمية لكندا. وهو خامس عملة احتياطية شائعة في العالم. الرمز الخاص بالدولار الكندي هو CAD والرمز هو $. وتصدر العملة عن مصرف كندا وتطبعها شركة المصرف الكندي للأوراق النقدية في أوتاوا. الدولار الكندي هو عملة ورقية.

اسم العملة

دولار كندي

رمز العملة

C$

سعر الصرف CAD

 USDINREURGBPPKRAUDCNYPHP
من CAD0.7422061.546700.697000.60209217.835001.152755.4090642.09930
إلى CAD1.347350.016251.434731.660880.004590.867490.184880.02375

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف دولار كندي