دولار كندي إلى شلن كيني

تحويل CAD إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 cad
109280 kes

1.00000 CAD = 109.28000 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 0:5 UTC
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CAD إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.064888.29851.434761.65380.957918.199
1GBP1.1576111.23265102.2181.660931.91451.1088721.0678
1USD0.939150.81126182.9251.347451.553160.899717.0915
1INR0.01132520.009783060.012059110.0162490.01872970.01084960.206108

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / شلن كيني
1 CAD109.28000 KES
5 CAD546.40000 KES
10 CAD1092.80000 KES
20 CAD2185.60000 KES
50 CAD5464.00000 KES
100 CAD10928.00000 KES
250 CAD27320.00000 KES
500 CAD54640.00000 KES
1000 CAD109280.00000 KES
2000 CAD218560.00000 KES
5000 CAD546400.00000 KES
10000 CAD1092800.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / دولار كندي
1 KES0.00915 CAD
5 KES0.04575 CAD
10 KES0.09151 CAD
20 KES0.18302 CAD
50 KES0.45754 CAD
100 KES0.91508 CAD
250 KES2.28769 CAD
500 KES4.57538 CAD
1000 KES9.15076 CAD
2000 KES18.30152 CAD
5000 KES45.75380 CAD
10000 KES91.50760 CAD