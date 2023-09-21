يوان صيني إلى شلن كيني

تحويل CNY إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
20175 kes

1.00000 CNY = 20.17480 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 8:2 UTC
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CNY إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.065588.56741.437041.661860.964918.2083
1GBP1.1554711.23115102.3371.660451.920221.1149121.0391
1USD0.93850.812249183.12291.34871.55970.905617.089
1INR0.01129080.009771660.012030410.01622540.01876380.01089470.205587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / شلن كيني
1 CNY20.17480 KES
5 CNY100.87400 KES
10 CNY201.74800 KES
20 CNY403.49600 KES
50 CNY1008.74000 KES
100 CNY2017.48000 KES
250 CNY5043.70000 KES
500 CNY10087.40000 KES
1000 CNY20174.80000 KES
2000 CNY40349.60000 KES
5000 CNY100874.00000 KES
10000 CNY201748.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Chinese Yuan RMB
1 KES0.04957 CNY
5 KES0.24783 CNY
10 KES0.49567 CNY
20 KES0.99133 CNY
50 KES2.47833 CNY
100 KES4.95667 CNY
250 KES12.39167 CNY
500 KES24.78335 CNY
1000 KES49.56670 CNY
2000 KES99.13340 CNY
5000 KES247.83350 CNY
10000 KES495.66700 CNY