ين ياباني إلى شلن كيني

تحويل JPY إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
9990 kes

1.00000 JPY = 0.99895 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 16:29 UTC
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JPY إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0659588.61721.436471.660880.9634518.3008
1GBP1.153811.2299102.2471.657411.916331.1116321.1155
1USD0.938150.813074183.13451.34761.558120.903817.1685
1INR0.01128450.009780230.012028710.01620990.01874210.01087150.206515

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / شلن كيني
100 JPY99.89500 KES
1000 JPY998.95000 KES
1500 JPY1498.42500 KES
2000 JPY1997.90000 KES
3000 JPY2996.85000 KES
5000 JPY4994.75000 KES
5400 JPY5394.33000 KES
10000 JPY9989.50000 KES
15000 JPY14984.25000 KES
20000 JPY19979.00000 KES
25000 JPY24973.75000 KES
30000 JPY29968.50000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / ين ياباني
1 KES1.00105 JPY
5 KES5.00525 JPY
10 KES10.01050 JPY
20 KES20.02100 JPY
50 KES50.05250 JPY
100 KES100.10500 JPY
250 KES250.26250 JPY
500 KES500.52500 JPY
1000 KES1001.05000 JPY
2000 KES2002.10000 JPY
5000 KES5005.25000 JPY
10000 KES10010.50000 JPY