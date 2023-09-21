دولار أمريكي إلى شلن كيني

تحويل USD إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
١٤٧٬٢٥٠ kes

1.00000 USD = 147.25000 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 13:7 UTC
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USD إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 KES
Mid market rate

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ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.4341.655410.957618.2118
1GBP1.1579411.2315102.1221.660371.916731.1088521.0867
1USD0.94020.812018182.9251.348251.556420.900317.1228
1INR0.0113380.00979220.012059110.01625870.0187690.01085680.206485

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / شلن كيني
1 USD147.25000 KES
5 USD736.25000 KES
10 USD1472.50000 KES
20 USD2945.00000 KES
50 USD7362.50000 KES
100 USD14725.00000 KES
250 USD36812.50000 KES
500 USD73625.00000 KES
1000 USD147250.00000 KES
2000 USD294500.00000 KES
5000 USD736250.00000 KES
10000 USD1472500.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / دولار أمريكي
1 KES0.00679 USD
5 KES0.03396 USD
10 KES0.06791 USD
20 KES0.13582 USD
50 KES0.33956 USD
100 KES0.67912 USD
250 KES1.69779 USD
500 KES3.39559 USD
1000 KES6.79117 USD
2000 KES13.58234 USD
5000 KES33.95585 USD
10000 KES67.91170 USD