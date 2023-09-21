فرنك سويسري إلى شلن كيني

تحويل CHF إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
١٦٣٬٦٤٧ kes

1.00000 CHF = 163.64700 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 2:14 UTC
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CHF إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063988.22391.434671.656780.957318.2198
1GBP1.1582111.2322102.181.661621.918871.1087621.102
1USD0.939950.811557182.9251.34851.557270.899817.1255
1INR0.01133480.009786630.012059110.01626170.01877920.01085080.206518

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / شلن كيني
1 CHF163.64700 KES
5 CHF818.23500 KES
10 CHF1636.47000 KES
20 CHF3272.94000 KES
50 CHF8182.35000 KES
100 CHF16364.70000 KES
250 CHF40911.75000 KES
500 CHF81823.50000 KES
1000 CHF163647.00000 KES
2000 CHF327294.00000 KES
5000 CHF818235.00000 KES
10000 CHF1636470.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / الفرنك السويسري
1 KES0.00611 CHF
5 KES0.03055 CHF
10 KES0.06111 CHF
20 KES0.12221 CHF
50 KES0.30554 CHF
100 KES0.61107 CHF
250 KES1.52768 CHF
500 KES3.05535 CHF
1000 KES6.11070 CHF
2000 KES12.22140 CHF
5000 KES30.55350 CHF
10000 KES61.10700 CHF