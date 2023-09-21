رينغيت ماليزي إلى شلن كيني

تحويل MYR إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
31419 kes

1.00000 MYR = 31.41850 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 12:56 UTC
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MYR إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436971.661780.964518.3676
1GBP1.1528711.22925102.1841.656721.915911.1119421.1765
1USD0.93790.813504183.1271.347751.55860.904617.2272
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621310.01874970.01088210.20724

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / شلن كيني
1 MYR31.41850 KES
5 MYR157.09250 KES
10 MYR314.18500 KES
20 MYR628.37000 KES
50 MYR1570.92500 KES
100 MYR3141.85000 KES
250 MYR7854.62500 KES
500 MYR15709.25000 KES
1000 MYR31418.50000 KES
2000 MYR62837.00000 KES
5000 MYR157092.50000 KES
10000 MYR314185.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / رينغيت ماليزي
1 KES0.03183 MYR
5 KES0.15914 MYR
10 KES0.31828 MYR
20 KES0.63657 MYR
50 KES1.59142 MYR
100 KES3.18284 MYR
250 KES7.95710 MYR
500 KES15.91420 MYR
1000 KES31.82840 MYR
2000 KES63.65680 MYR
5000 KES159.14200 MYR
10000 KES318.28400 MYR